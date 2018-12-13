В Андреевской церкви сегодня состоится первая служба Вселенского патриархата (видео)

Ожидают, что реконструкцию Андреевской церкви в Киеве могут ускорить и завершить до 2020 года.

Сегодня, 13 декабря, в Андреевской церкви в Киеве состоится первая служба Вселенского патриархата, отмечает Религиозно-информационная служба Украины.

«13 декабря в Андреевской церкви состоится первая Архиерейская Литургия в Патриаршей Ставропигии. Начало Литургии в 09:30. Богослужение возглавят экзархи Вселенского Патриархата», — говорится в сообщении.

Добавим, что 13 декабря православные отмечают День памяти апостола Андрея Первозванного.

Андреевская церковь в Киеве — это архитектурный памятник XVIII века, который входит в состав Национального заповедника «София Киевская» и является государственной собственностью Украины.

Читайте такжеРада передала Андреевскую церковь в пользование Вселенскому патриархату

18 октября Верховная Рада со второй попытки поддержала передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату. За решение проголосовали 237 народных депутатов. В ноябре президент Петр Порошенко подписал документ.

По распоряжению Кабмина Константинополю передали основное помещение церкви, купольную часть и стилобат (верхняя часть ступенчатого цоколя храма, или цокольный этаж) на 1 и 2-м этажах.

Ожидается, что реконструкцию Андреевской церкви в Киеве могут ускорить и завершить до 2020 года.

11 декабря представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил прибыл в Киев для подготовки к Объединительному собору, который должен состояться в Киеве 15 декабря.