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"Реклама ботокса": новое фото Ани Лорак встревожило сеть

17:52, 12 декабря 2018
Общество
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Ани Лорак раскритиковали в сети / instagram.com/anilorak

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Фото Ани Лорак разместила в Instagram. На нем певица позирует в машине. Многие сочли Ани Лорак красавицей, но нашлись и критики.

"Реклама ботокса", "Как всегда неотразима", "Силиконоботоксная", "Наконец-то, Каролина, вы улыбаетесь", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак в дерзком мини рассердила фанатов.

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Теги: #Ани Лорак#певица Ани Лорак