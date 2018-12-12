"Реклама ботокса": новое фото Ани Лорак встревожило сеть
17:52, 12 декабря 2018Общество
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В сети Ани Лорак обвинили в злоупотреблении ботоксом и пластикой.
Ани Лорак раскритиковали в сети / instagram.com/anilorak
Украинская певица Ани Лорак показала новое селфи и нарвалась на критику.
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Фото Ани Лорак разместила в Instagram. На нем певица позирует в машине. Многие сочли Ани Лорак красавицей, но нашлись и критики.
"Реклама ботокса", "Как всегда неотразима", "Силиконоботоксная", "Наконец-то, Каролина, вы улыбаетесь", - пишут в сети.
Ранее Ани Лорак в дерзком мини рассердила фанатов.
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