“Каждый знает, что он делает”: Тина Кароль рассказала, что думает о гастролях украинских звезд в РФ

"У всего есть причинно-следственная связь и я не Господь Бог, чтобы кого-то в чем-либо осуждать”,- объясняет Кароль.

Ранее Тина Кароль была солисткой Ансамбля Вооруженных Сил Украины. В тот период она побывала с гастролями в Ираке и Косово, когда там велись вооруженные конфликты.

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Основной причиной, по которой Тина согласилась на такие экстремальные выступления, была поддержка украинских военных. Об этом говорится на сайте ELLE. Она рассказала, что думает о гастролях украинских звезд в России.

“Каждый выбрал свой путь. У них потрясающий успех, они любимы, нужны и гастролируют, выпускают песни. Каждый знает, что он делает. У всего есть причинно-следственная связь и я не Господь Бог, чтобы кого-то в чем-либо осуждать”,- объясняет Кароль.

“Я люблю свою страну, мы поем, творим, пытаемся сделать что-то значимое для поколений, для себя, потому что ничего другого я не умею. Вот и все, что я могу добавить по этой теме”, – рассказывает звезда.