Алла Пугачева в прозрачном наряде вызвала жаркие споры в сети (видео)

Примадонна снова удивила своих поклонников новым нарядом.

Переглянути цей допис в Instagram Сюрприз для Иды @idadostman удался!!! С Днём рождения наша красоточка!!!! #деньрождения #сюрприз Допис, поширений Наташа Королева (@koroleva__star) 11 Гру 2018 р. о 11:08 PST

Алла Пугачева, Наташа Королева, Николай Басков и другие российские знаменитости пришли поздравить с днем рождения Иду Достман – светскую львицу РФ, адвоката.

Примадонна российской эстрады на празднике появилась в черном коротком платье и прозрачном кардигане. Соответствующее видео опубликовано в Instagram певицы Наташи Королевой.

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На записи можно увидеть, что Пугачева стоит, придерживая закрытыми портьеры, чтобы Достман не увидела людей, желающих ее поздравить.

"Сюрприз для Иды удался! С днем рождения, наша красоточка", – подписала ролик Королева.

"70 лет на носу, а все прозрачную одежду носит", "У Аллы ноги старческие", "Хорошо выглядит для своих то лет", – пишут в комментариях о Пугачевой.

Ранее российский продюсер Андрей Разин опубликовал раритетную фотографию Аллы Пугачевой с ее первым мужем.