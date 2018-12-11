Светлана Лобода в дерзком наряде произвела фурор в Instagram (фото)

Фаны Лободы не перестают восхищаться ее образами.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась в сети фото со своей командой - "лобандой".

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На опубликованном в Instagram снимке артистка появилась в окружении своего коллектива в дерзком наряде - коротком топе, подчеркивающем грудь певицы, и блестящем костюме.

"#lobanda❤️", - коротко подписала фотографию опальная Светлана Лобода. В комментариях отметили, что она выглядит шикарно.

Как сообщалось, в московском клубе ICON состоялся закрытый концерт лидера немецкой группы Rammstein. Выступление Тилля Линдеманна посетила и певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с музыкантом.