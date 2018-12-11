Фестиваль UPark объявил даты на 2019 год

Мероприятие будущим летом поменяет формат проведения.

Киевский фестиваль UPark объявил даты проведения на 2019 год. Будущим летом он станет трехдневным и пройдет с 16 по 18 июля.

Кроме того, фест поменяет формат и место проведения. На сей раз UPark пройдет в Sky Family Park у открытого бассейна площадью 1500 кв. м.

Читайте такжеГруппа Gorillaz впервые выступит в Киеве

"В 2019 UPark Festival уходит от стадионного формата и становится еще ближе к европейским фестивалям. Этим летом UPark – это уже гораздо больше, чем просто музыкальное событие. На 7 гектарах нашей новой локации Sky Family Park вас ожидают: более 1500 кв. м открытого бассейна, DANCE POOL BAR, водные игры, комфортный и чистый пляж. А кроме этого – большая гастрономическая и барная программы, маркет и другие активности в режиме нон-стоп", - говорится на официальной Facebook-странице феста.

Напомним, в этом году UPark состоялся уже во второй раз. Хедлайнерами мероприятия стали группы Gorillaz и Massive Attack. Отметим, что в первый день фестиваля в Киеве выпал очень сильный дождь. Впрочем, отменять выступления из-за этого организаторы не стали.