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Фестиваль UPark объявил даты на 2019 год

13:57, 11 декабря 2018
Общество
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UPark Festival в 2019 будет проходить в течении трех дней / фото facebook.com/uparkfestival

Кроме того, фест поменяет формат и место проведения. На сей раз UPark пройдет в Sky Family Park у открытого бассейна площадью 1500 кв. м.

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"В 2019 UPark Festival уходит от стадионного формата и становится еще ближе к европейским фестивалям. Этим летом UPark – это уже гораздо больше, чем просто музыкальное событие. На 7 гектарах нашей новой локации Sky Family Park вас ожидают: более 1500 кв. м открытого бассейна, DANCE POOL BAR, водные игры, комфортный и чистый пляж. А кроме этого – большая гастрономическая и барная программы, маркет и другие активности в режиме нон-стоп", - говорится на официальной Facebook-странице феста.

UPark Festival 2019 / фото facebook.com/uparkfestival

Напомним, в этом году UPark состоялся уже во второй раз. Хедлайнерами мероприятия стали группы Gorillaz и Massive Attack. Отметим, что в первый день фестиваля в Киеве выпал очень сильный дождь. Впрочем, отменять выступления из-за этого организаторы не стали.

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Теги: #фестиваль#фестиваль в Киеве