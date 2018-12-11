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"У каждого свои иконы": Потап взбудоражил сеть снимком с Тиной Кароль (фото)

11:06, 11 декабря 2018
Общество
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Шутка Алексея Потапенко уже наделала шума в соцсети / Instagram Потап

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Музыкант опубликовал неоднозначное фото с портретом артистки. "Только не нужно писать , что это не прилично ,у каждого свои иконы и своя религия", - подписал кадр Потап, на котором "восхищается" красотой Тины.

Шутка Алексея Потапенко уже наделала шума в соцсети. Снимок меньше чем за час собрал свыше 13 тысяч лайков.

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Теги: #Потап#Тина Кароль