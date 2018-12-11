"У каждого свои иконы": Потап взбудоражил сеть снимком с Тиной Кароль (фото)
11:06, 11 декабря 2018Общество
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Музыкант опубликовал неоднозначное фото с портретом артистки.
Шутка Алексея Потапенко уже наделала шума в соцсети / Instagram Потап
Продюсер и рэпер Потап на странице в Instagram в очередной раз пошутил над своей коллегой, певицей Тиной Кароль.
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Музыкант опубликовал неоднозначное фото с портретом артистки. "Только не нужно писать , что это не прилично ,у каждого свои иконы и своя религия", - подписал кадр Потап, на котором "восхищается" красотой Тины.
Шутка Алексея Потапенко уже наделала шума в соцсети. Снимок меньше чем за час собрал свыше 13 тысяч лайков.
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