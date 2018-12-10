Регина Тодоренко впервые показалась после родов (видео)

Регина Тодоренко до сих пор не прокомментировала рождение ребенка.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко опубликовала видео после рождения сына.

На своей странице в Instagram в Stories ведущая разместила короткую запись, продемонстрировав фанам, как она выглядит спустя пять дней после родов.

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Отметим, что певица обычно пытается скрывать свою личную жизнь. Так, о романе Тодоренко с российским певцом Владом Топаловым стало известно весной этого года, а уже в июле певец сделал ей предложение. Летом появились слухи, что телеведущая беременна, однако Тодоренко не подтверждала эту информацию вплоть до того момента, когда округлившийся живот стало тяжело скрывать.

Не спешила певица и рассказывать о свадьбе, которая состоялась 25 октября.

Пока ни Топалов, ни Тодоренко ничего не пишут в соцсетях о новорожденном сыне. Однако певец дал комментарий прессе, рассказав подробности о малыше.