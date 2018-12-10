Даша Астафьева "шокировала мужчин" танцами на остановке (видео)

Также звезда перепела хит Верки Сердючки.

Новый выпуск шоу "Караоке на колесах" уже на YouTube-канале Люкс ФМ. Гостьей стала секси-дива Даша Астафьева.

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Певица во время мини-путешествия по Киеву пела, танцевала и рассказала пикантные подробности из своей звездной жизни.

Даша станцевала на автобусной остановке под хит группы "НеАнгелы" "Сережа". Чем немножко шокировала мужчин. Ведь не каждый день они видят возле себя саму Дашу Астафьеву.

Также звезда перепела хиты Макса Браських, Верки Сердючки и рассказала, почему ей не нравится заниматься сексом в автомобиле.

По ее мнению, машина очень маленькая для этого. Даше даже комнаты мало для этого.