Ани Лорак рассыпалась в благодарностях за шоу "Дива", о муже "забыла" (видео)

Видео Лорак набрало более 120 тысяч лайков.

Опальная украинская певица Ани Лорак написала слова благодарности всем причастным к ее шоу "Дива" и опубликовала видео своего выступления.

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Ее пост в Instagram лайкнул и муж Мурат. Но интересно, что в перечне всех, кого благодарила артистка, его не оказалось.

В своем после она упомянула всю свою команду, Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Сергея Лазарева, с которым ей приписывают роман.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.