Ани Лорак рассыпалась в благодарностях за шоу "Дива", о муже "забыла" (видео)
❤️ Не могу дышать, но сердце знает, как хочу сказать слова благодарности всем прекрасным людям. 🙏🏽 Спасибо моему гениальному @olegbodnarchuk. Ты, конечно, создал шоу века! Беспрецедентное! 🙏🏽 Спасибо моему удивительному @fkirkorov за то, что впервые озвучил это слово - #Дива, за веру, поддержку и любовь! ❤️ Спасибо всей моей лучшей команде @anilorak_team. 🙏🏽 Лично @uspensky! Спасибо моему другу из Голландии, режиссеру ТВ-версии Rinke Rooyens, который смог перенести телезрителей в СК #Олимпийский, чтобы все почувствовали энергию шоу. Спасибо моей интернациональной команде #шоуДива! Мы по всему миру смотрели шоу: от берегов Атлантики до Японии... Константин Львович Эрнст и Юрий Викторович Аксюта, спасибо за эксклюзивную премьеру на @1tv и возможность увидеть шоу миллионам! И, конечно, я счастлива и благодарна, что рядом люди, которые всегда меня поддерживают: @lazarevsergey @keti_one_official @eminofficial @nikolaibaskov @intarsofficial @arthurpirozhkov @mmott23 @olegvladi @trodriguezzz @bilanofficial @anilorak_team ❤
Опальная украинская певица Ани Лорак написала слова благодарности всем причастным к ее шоу "Дива" и опубликовала видео своего выступления.
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Ее пост в Instagram лайкнул и муж Мурат. Но интересно, что в перечне всех, кого благодарила артистка, его не оказалось.
В своем после она упомянула всю свою команду, Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Сергея Лазарева, с которым ей приписывают роман.
Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.