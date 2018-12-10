Тренер "Зважених та щасливих" озадачил сеть признанием после слухов о разводе с женой

Пара давно не публикует совместные фото в Instagram.

Тренеры проекта "Зважені та щасливі" Вячеслав и Марина Узелковы по-прежнему не комментируют свои отношения после сообщений СМИ об их разводе.

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На днях бывший боксер опубликовал в Instagram фото своей жены Марины. "Сегодня моя жена Марина Узелкова доказала, что она самая лучшая. Я всегда знал, что она достойный соперник. Еще и любимая", - написал Узелков и сопроводил пост хештегами "жена", "любимая", "семья".

"Даже если это и правда о разводе, они объявят это только после финала шоу. Да и многие пишут, что они давно в ссорах", - пишут в комментариях.

Ранее СМИ сообщили, что Марина и Вячеслав Узелковы, звездные тренеры 8 сезона реалити-проекта "Зважені та щасливі", развелись.