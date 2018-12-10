Настя Каменских поразила сеть глубоким декольте и новой прической (фото)

Настя Каменских любит экспериментировать со своими образами, в этот раз она приятно удивила поклонников.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, во время шоу "Х-фактор", в котором она участвует в качестве тренера, продемонстрировала сексуальный образ.

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Так, артистка лишилась своих кудряшек и предстала с удлиненным каре. Пользователи пишут, что, скорее всего, Каменских примерила парик.

Кроме того, певица выбрала для эфира платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь певицы.

Ранее украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram видео исполнения трека, посвященного ее подписчикам в этой социальной сети, количество которых достигло 3 млн.