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Настя Каменских поразила сеть глубоким декольте и новой прической (фото)

11:40, 10 декабря 2018
Общество
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Каменских взбудоражила сеть своими формами / фото instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, во время шоу  "Х-фактор", в котором она участвует в качестве тренера, продемонстрировала сексуальный образ.

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Так, артистка лишилась своих кудряшек и предстала с удлиненным каре. Пользователи пишут, что, скорее всего, Каменских примерила парик.

Кроме того, певица выбрала для эфира платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь певицы.

#xfactor

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Ранее украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram видео исполнения трека, посвященного ее подписчикам в этой социальной сети, количество которых достигло 3 млн.

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Теги: #фото#Настя Каменских