Настя Каменских поразила сеть глубоким декольте и новой прической (фото)
11:40, 10 декабря 2018Общество
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Настя Каменских любит экспериментировать со своими образами, в этот раз она приятно удивила поклонников.
Каменских взбудоражила сеть своими формами / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, во время шоу "Х-фактор", в котором она участвует в качестве тренера, продемонстрировала сексуальный образ.
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Так, артистка лишилась своих кудряшек и предстала с удлиненным каре. Пользователи пишут, что, скорее всего, Каменских примерила парик.
Кроме того, певица выбрала для эфира платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь певицы.
Ранее украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram видео исполнения трека, посвященного ее подписчикам в этой социальной сети, количество которых достигло 3 млн.
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