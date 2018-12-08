"Над гнездом кукушки": Лобода зависла под куполом спорткомплекса в Минске (фото)
09:55, 08 декабря 2018Общество
616 0
Певица опубликовала фото подготовки к своему концерту в Минске.
Лобода зависла под куполом "Минск-Арены" / фото Instagram
Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и активно гастролирует в России, поделилась снимком с подготовки своего концерта в Минске.
Фото, на котором Лобода висит под куполом "Минск-Арены", певица опубликовала на своей странице в Instagram.
"Над гнездом кукушки", - подписала снимок артистка.
Подписчики в комментариях пожелали Лободе удачи на концерте и посоветовали быть осторожнее.
Как сообщал УНИАН, Лобода уединилась в гримерке с Тиллем Линдеманном после концерта группы Rammstein в Москве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter