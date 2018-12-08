"Над гнездом кукушки": Лобода зависла под куполом спорткомплекса в Минске (фото)

Певица опубликовала фото подготовки к своему концерту в Минске.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и активно гастролирует в России, поделилась снимком с подготовки своего концерта в Минске.

Фото, на котором Лобода висит под куполом "Минск-Арены", певица опубликовала на своей странице в Instagram.

"Над гнездом кукушки", - подписала снимок артистка.

Подписчики в комментариях пожелали Лободе удачи на концерте и посоветовали быть осторожнее.

Как сообщал УНИАН, Лобода уединилась в гримерке с Тиллем Линдеманном после концерта группы Rammstein в Москве.