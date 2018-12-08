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Вятрович опубликовал провокационное фото Йоды в вышиванке и картузе с трезубцем

02:04, 08 декабря 2018
Общество
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Владимир Вятрович / фото УНИАН

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович опубликовал неоднозначный и провокационный пост в своем Facebook.

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Так, он поместил на своей странице изображение героя мира "Звездных войн" мастера Йоды, облаченного в вышиванку и с повстанческим фуражкой с изображением герба Украины. Также внизу написано: "Качать будет ветер ноги твои москаль если ты".

При этом свой "шедевр" он оформил не менее своеобразной подписью.

"Истину знает Йода проводник", - написал Вятрович.

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Теги: #провокация#Вятрович