Вятрович опубликовал провокационное фото Йоды в вышиванке и картузе с трезубцем

Вятрович показал изображение героя мира "Звездных войн" мастера Йоды, облаченного в вышив анку и с картузом с изображением герба Украины на голове.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович опубликовал неоднозначный и провокационный пост в своем Facebook. Читайте такжеВятрович рассказал о судьбе 8 марта в Украине в 2019 году Так, он поместил на своей странице изображение героя мира "Звездных войн" мастера Йоды, облаченного в вышиванку и с повстанческим фуражкой с изображением герба Украины. Также внизу написано: "Качать будет ветер ноги твои москаль если ты". При этом свой "шедевр" он оформил не менее своеобразной подписью. "Истину знает Йода проводник", - написал Вятрович.

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