Полуголый Иван Дорн взбудоражил сеть танцами в ванной (видео)

Украинский певец Иван Дорн с обнаженным торсом снял видео в ванной.

Украинский певец Иван Дорн обнародовал в Instagram видео, на котором запечатлен с обнаженным торсом танцующим перед зеркалом в ванной комнате.

Напомним, в 2017 году скандальное интервью украинского певца Ивана Дорна российскому журналисту Юрию Дудю вызвало волну возмущения в соцсетях.

Так, артист заявил, что между Украиной и Россией - просто "ссора", начал открещиваться от помощи бойцам АТО, а также сказал, что выбрал для "Новой волны" футболку с трезубцем, чтобы об его костюме никто "не вонял".