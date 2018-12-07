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Лобода восхитила сеть соблазнительным фото

11:43, 07 декабря 2018
Общество
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Фанаты в восторге от нового фото Лободы / фото instagram.com/lobodaofficial

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Снимок артистка опубликовала в Instagram. На нем "суперзвезда" появилась образе искусительницы - волосы Лободы распущены и нежными волнами спадают на грудь, которая, кстати, обнажена в кадре.

"Хочу к океану", - коротко подписала фото певица. "Такая красивая", "Замечательная", "Красотка", "Потрясающая фотография", - пишут в комментариях под ним. 

Как сообщалось, в московском клубе ICON состоялся закрытый концерт лидера немецкой группы Rammstein. Выступление Тилля Линдеманна посетила и певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с музыкантом.

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Теги: #фото#Светлана Лобода