Битва льда и пламени: появился долгожданный тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)

Премьера финального сезона состоится в апреле 2019 года.

Телеканал HBO обнародовал первый тизер финального, восьмого сезона культового сериала «Игра престолов».

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В официальном тизере под названием «Камень дракона» лед и пламя сходятся в битве на карте Вестероса.

Премьера финального сезона состоится в апреле 2019 года.

"Игра престолов" (англ. Game of Thrones) - американский телесериал в стиле фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Снимается под руководством Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса для кабельного телеканала HBO. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года. Сейчас показано семь сезонов.