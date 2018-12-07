Битва льда и пламени: появился долгожданный тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
09:55, 07 декабря 2018Общество
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Премьера финального сезона состоится в апреле 2019 года.
Название тизера - «Камень дракона» / скриншот
Телеканал HBO обнародовал первый тизер финального, восьмого сезона культового сериала «Игра престолов».
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В официальном тизере под названием «Камень дракона» лед и пламя сходятся в битве на карте Вестероса.
Премьера финального сезона состоится в апреле 2019 года.
"Игра престолов" (англ. Game of Thrones) - американский телесериал в стиле фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Снимается под руководством Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса для кабельного телеканала HBO. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года. Сейчас показано семь сезонов.
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