Обнаженная Тина Кароль снялась в новом клипе (видео)

Тина Кароль восхитила клипом на новую песню.

Популярная украинская певица Тина Кароль презентовала новый клип на песню "Сила высоты", в котором она снялась обнаженной в воде.

Ролик, опубликованный на официальном канале артистки в YouTube, набрал более 100 тысяч просмотров.

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"Клип на песню Тины Кароль "Сила высоты" — это эталонное отображение красоты женщины. Тина вдохновляет снимать такие чувственные, художественные, тонкие по смыслу работы. Ее сексуальность деликатна, ее магнетизм в деталях", – рассказал режиссер клипа Хиндрек Маасик.

Музыку и слова этой песни написал Егор Солодовников, автор знаменитого хита Тины Кароль "Сдаться ты всегда успеешь".

"Я счастлива вновь объединить вокруг себя лучших и создать новую жизнь. Песни для меня — это мои жизни. "Сила высоты" — это песня о преданности женщины своему мужчине, которая покорно оберегает его", – сказала Кароль.

Ранее украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым фото, на котором она предстает в легком светлом одеянии.