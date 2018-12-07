Ани Лорак анонсировала выступление на "Интере" - в сети разгорелись жаркие споры (фото)

В комментариях интересуются, когда Лорак выступит в Киеве.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала в сети новое фото, под которым она анонсировала свое выступление на скандальном канале "Интер".

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На опубликованном в Instagram снимке артистка появилась в блестящем костюме и черном коротком топе. Лорак традиционно обула массивную обувь. Кадр она сопроводила хештегами "скоро", "Интер".

"А когда концерт в Киеве", "Когда уже? На Новый год?", "Когда концерт в Украине", "Ну, и езжай в свою Украину! Нечего предателям делать в нашей стране"", "Зачем вам туда ехать", "Зеберите ее обратно к себе", - пишут в комментариях под фото.

Ранее в Киеве заметили украинских звезд, которые живут и работают в России. Они приехали в столицу, чтобы выступить телеканале "Интер".