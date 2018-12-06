"Так давно не был папой": муж известной украинской телеведущей рассказал о новорожденном сыне (видео)

Он признался, что рад снова стать папой, хотя понимает, что впереди его снова ожидает неизвестность.

Муж украинской телеведущей Валентины Хамайко, которая родила четвертого ребенка 5 декабря, поделился своими эмоциями.

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Андрей Онистрат записал небольшое видео и опубликовал его на своей странице в социальной сети Facebook.

Вице-президент Федерации триатлона Украины Андрей Онистрат поблагодарил всех друзей, знакомых и поклонников за поздравления и сообщил, что мама чувствует себя хорошо.

"Спасибо вам друзья за поздравления. Мама чувствует себя отлично. Сейчас не оценивают роды, как раньше, но все прекрасно. У нас родился пацан, 4,050 килограмма, 58 сантиметров. Группа крови первая, резус положительный", - рассказал счастливый отец.

Он признался, что рад снова стать папой, хотя понимает, что впереди его снова ожидает неизвестность.

"Я так давно не был папой, в смысле папой новорожденного - 5 лет. Я понимаю, что впереди новая жизнь. Я ее хотел, хочу. И все равно - какая-то неизвестность", - сообщил Андрей Онистрат.

В семье Валентины Хамайко и Андрея Онистрата это уже четвертый ребенок. Самой старшей дочери Соломие уже 9 лет, сыновьям Мирославу и Михаилу – 5 лет. Как назвать новорожденного сына пара пока не решила.