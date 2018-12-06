Муж Тодоренко рассказал подробности о новорожденном сыне

Топалов отметил, что сейчас Регина и ее первенец чувствуют себя хорошо.

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно вышла замуж за российского певца Влада Топалова, родила первенца.

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Как стало недавно известно, ребенок появился на свет пятого декабря, в роддоме № 29 имени Н.Э.Баумана в Москве, о чем сообщили российские инсайдеры.

Радостную новость представителям СМИ также подтвердил новоиспеченный молодой отец Влад Топалов. Мужчина рассказал, как прошли роды и как чувствуют себя мама и малыш.

По словам самого певца, у них с Тодоренко действительно родился сын. Ребенок на свет появился с весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров. Также артист отметил, что сейчас Регина и ее первенец чувствуют себя хорошо.

Стоит также отметить, что пара сыграла свадьбу всего несколько дней назад, причем втайне от представителей СМИ и общественности в целом. Сама церемония была закрытой, на которой присутствовали лишь близкие родственники.

По этому поводу Тодоренко сама опубликовала милую фотографию, на которой показала, как она позирует вместе со своим уже законным супругом Владом Топаловым.