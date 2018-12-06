"Что с нижней губой?": Лобода показала загадочные фото

Фото Лободы вызвало восторг у многих ее подписчиков в Instagram.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась в сети новыми загадочными фото.

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Снимки артистка опубликовала в своем Instagram. На первом «суперзвезда» позирует в бежевом тренче, пол-лица закрыто рукой. В кадре видны яркие губы Лободы и маникюр.

«Красотка», «Прекрасная», «Красивая улыбка», «Идеальная», «А что с нижней губой?», «Очень живое фото», «Делает селфи, как будто ее снимают, что за притворство», - пишут в комментариях.

На втором фото певица предстала в шубке с модным принтом, ее глаза спрятаны за солнцезащитными очками, на пальцах - массивные кольца. Подписчикам пришелся по вкусу этот кадр.

Как сообщали СМИ, Светлана Лобода стала активно продвигать в России собственную линию косметики, пообещав поклонникам за приобретение автограф и совместное фото.