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"Что с нижней губой?": Лобода показала загадочные фото

09:28, 06 декабря 2018
Общество
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Лобода последнее время очень активна в Instagram / фото instagram.com/lobodaofficial

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Снимки артистка опубликовала в своем Instagram. На первом «суперзвезда» позирует в бежевом тренче, пол-лица закрыто рукой. В кадре видны яркие губы Лободы и маникюр.

«Красотка», «Прекрасная», «Красивая улыбка», «Идеальная», «А что с нижней губой?», «Очень живое фото», «Делает селфи, как будто ее снимают, что за притворство», - пишут в комментариях.

На втором фото певица предстала в шубке с модным принтом, ее глаза спрятаны за солнцезащитными очками, на пальцах - массивные кольца. Подписчикам пришелся по вкусу этот кадр.

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Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Как сообщали СМИ, Светлана Лобода стала активно продвигать в России собственную линию косметики, пообещав поклонникам за приобретение автограф и совместное фото.

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Теги: #фото#Светлана Лобода