28-летняя телеведущая впервые стала мамой.

Регина Тодоренко впервые стала мамой.

Об этом радостном событии сообщили поклонники Регины Тодоренко, передает StarHit. Роды прошли в одной из столичных больниц, а рядом с телеведущей находился ее супруг Влад Топалов. Регина тодоренко родила сына.

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Влад Топалов подтвердил журналистам, что он стал отцом. По словам музыканта, у них с Тодоренко родился сын весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров.

Ранее сообщалось, что Тодоренко и Топалов похвастались обручальными кольцами.