Регина Тодоренко родила
16:06, 05 декабря 2018Общество
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28-летняя телеведущая впервые стала мамой.
У Топалова родился сын / instagram.com/reginatodorenko/
Регина Тодоренко впервые стала мамой.
Об этом радостном событии сообщили поклонники Регины Тодоренко, передает StarHit. Роды прошли в одной из столичных больниц, а рядом с телеведущей находился ее супруг Влад Топалов. Регина тодоренко родила сына.
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Влад Топалов подтвердил журналистам, что он стал отцом. По словам музыканта, у них с Тодоренко родился сын весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров.
Ранее сообщалось, что Тодоренко и Топалов похвастались обручальными кольцами.
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