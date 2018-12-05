цей матеріал доступний українською

Регина Тодоренко родила

16:06, 05 декабря 2018
Общество
1288 0
У Топалова родился сын / instagram.com/reginatodorenko/

Об этом радостном событии сообщили поклонники Регины Тодоренко, передает StarHit. Роды прошли в одной из столичных больниц, а рядом с телеведущей находился ее супруг Влад Топалов. Регина тодоренко родила сына.

Читайте такжеБеременная украинская телеведущая похвасталась премией в России (фото)

Влад Топалов подтвердил журналистам, что он стал отцом. По словам музыканта, у них с Тодоренко родился сын весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров. 

Ранее сообщалось, что Тодоренко и Топалов похвастались обручальными кольцами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter