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Умер звезда сериала "Универ"

16:42, 04 декабря 2018
Общество
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Актеру было 49 лет

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В конце ноября у артиста случился инсульт, он был доставлен в клинику, где врачи до последнего боролись за его жизнь, но не смогли спасти актера, передает "Блокнот-Воронеж".

Ендовицкий снялся в таких сериалах, как "Универ", "Катина любовь", "След", "Свидетели", "Карпов", "Маруся", "Следаки".

Как сообщал УНИАН, 5 ноября на 71-м году жизни умерла российская актриса, звезда "Моей прекрасной няни" Наталья Корчагина.

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Теги: #смерть#актер