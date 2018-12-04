Умер звезда сериала "Универ"

Прощание с артистом пройдет 5 декабря.

В московской больнице скончался актер, звезда сериала "Универ" Виталий Ендовицкий. Недавно ему исполнилось 49 лет.

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В конце ноября у артиста случился инсульт, он был доставлен в клинику, где врачи до последнего боролись за его жизнь, но не смогли спасти актера, передает "Блокнот-Воронеж".

Ендовицкий снялся в таких сериалах, как "Универ", "Катина любовь", "След", "Свидетели", "Карпов", "Маруся", "Следаки".

Как сообщал УНИАН, 5 ноября на 71-м году жизни умерла российская актриса, звезда "Моей прекрасной няни" Наталья Корчагина.