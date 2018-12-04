Кайли Миноуг вышла в свет в наряде от украинского дизайнера (фото)
15:10, 04 декабря 2018Общество
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Дизайнер Анна Октябрь поделилась снимками Кайли на своей странице в Facebook.
Звезда в наряде от Anna October / instagram.com/kylieminogue
Певица Кайли Миноуг вышла в свет в наряде от украинского дизайнера. Так, на свое шоу в Дублине 50-летняя артистка надела черный топ бренда Anna October.
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Дизайнер Анна Октябрь поделилась снимками Кайли на своей странице в Facebook.
"Кайли Миноуг в топе Anna October", - сообщила она. Такой же фотографией поделилась на своей страничке в Instagram и сама Миноуг.
Как сообщал УНИАН, ранее звезда "50 оттенков серого", американская актриса Дакота Джонсон посетила 17-й ежегодный Международный кинофестиваль в Марракеше (Марокко). На красной дорожке Дакота появилась в платье от украинского бренда Bevza, стоимостью 670 долларов.
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