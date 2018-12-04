Кайли Миноуг вышла в свет в наряде от украинского дизайнера (фото)

Дизайнер Анна Октябрь поделилась снимками Кайли на своей странице в Facebook.

Певица Кайли Миноуг вышла в свет в наряде от украинского дизайнера. Так, на свое шоу в Дублине 50-летняя артистка надела черный топ бренда Anna October.

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Дизайнер Анна Октябрь поделилась снимками Кайли на своей странице в Facebook.

"Кайли Миноуг в топе Anna October", - сообщила она. Такой же фотографией поделилась на своей страничке в Instagram и сама Миноуг.

Как сообщал УНИАН, ранее звезда "50 оттенков серого", американская актриса Дакота Джонсон посетила 17-й ежегодный Международный кинофестиваль в Марракеше (Марокко). На красной дорожке Дакота появилась в платье от украинского бренда Bevza, стоимостью 670 долларов.