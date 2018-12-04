Мать пленного украинского моряка подняла флаг ВМС в центра Кропивницкого (видео)

Флаги ВМС в поддержку пленных моряков уже развеваются в Одессе, Львове, Киеве, Виннице, Черновцах, Запорожье и других городах Украины.

В Кропивницком возле городского совета торжественно подняли флаг ВМС Украины.

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Как говорится в сюжете ТСН, таким образом горожане выразили поддержку пленным морякам, которые после нападения россиян на украинские корабли возле Керченского пролива оказались в плену страны-агрессора. А особенно двум землякам – командиру "Бердянска" Романа Мокряку и старшему матросу этого же корабля Андрею Артеменко.

Флаг поднимала мать пленного командира Наталья Кравченко. Она рассказала, что до сих пор не имеет никакой связи с сыном и поблагодарила всех, кому не безразлична судьба пленников.

Флаги ВМС в поддержку пленных моряков уже развеваются в Одессе, Львове, Киеве, Виннице, Черновцах, Запорожье и других городах Украины.