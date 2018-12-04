Тренеры "Зважених та щасливих" развелись после 19 лет брака - СМИ

Стало известно, что Марина и Вячеслав Узелковы, звездные тренеры реалити-проекта "Зважені та щасливі 8", решили пойти разными дорогами.

СМИ сообщают, что Марина и Вячеслав Узелковы, звездные тренеры 8 сезона реалити-проекта "Зважені та щасливі", развелись.

Это случилось после 19 лет супружеской жизни, передает Clutch, ссылаясь на собственные источники.

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За 19 лет брака у пары родилось двое детей — сын Роберт и дочь Оливия. В интервью боксер не раз признавался, что главным приоритетом в его жизни была и остается семья. Супруги никогда не скрывали от поклонников своего счастья. Они часто делились семейными фотографиями в социальных сетях и появлялись на светских мероприятиях вместе. Но похоже, что идиллии пришел конец.

Ранее СМИ сообщали, что в украинском шоу-бизнесе стало на одну звездную пару меньше. Певица Татьяна Недельская и бывший "регионал", аккордеонист Ян Табачник развелись.