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Тренеры "Зважених та щасливих" развелись после 19 лет брака - СМИ

10:18, 04 декабря 2018
Общество
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СМИ сообщили о разводе Вячеслава и Марины Узелковых / фото instagram.com/uzelkoff_official

Это случилось после 19 лет супружеской жизни, передает Clutch, ссылаясь на собственные источники.

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За 19 лет брака у пары родилось двое детей — сын Роберт и дочь Оливия. В интервью боксер не раз признавался, что главным приоритетом в его жизни была и остается семья. Супруги никогда не скрывали от поклонников своего счастья. Они часто делились семейными фотографиями в социальных сетях и появлялись на светских мероприятиях вместе. Но похоже, что идиллии пришел конец.

Ранее СМИ сообщали, что в украинском шоу-бизнесе стало на одну звездную пару меньше. Певица Татьяна Недельская и бывший "регионал", аккордеонист Ян Табачник развелись.

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Теги: #развод