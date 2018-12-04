Попа как у Ким и пышная грудь: Каменских похвасталась своими прелестями в Instagram (фото, видео)

Настя Каменских не устает радовать своих поклонников откровенными кадрами.

1 декабря в Дворце спорта в Киеве прошла церемония награждения главной музыкальной премии Украины M1 Music Awards 2018. На ней награды получила и популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK.

Кадрами своих выступлений на M1 Music Awards 2018 артистка похвасталась в Instagram. На опубликованных видео Каменских появилась в откровенном наряде - обтягивающем фиолетовом боди, подчеркивающем прелести певицы, и черных ботфортах.

Также в InstaStories звезда опубликовала кадр, на котором видна ее пышная грудь.

Напомним, Настя Каменских на M1 Music Awards 2018 исполнила несколько своих хитов "Ломала", "Попа как у Ким", "Peligroso" и "Тримай". Девушка эпатировала публику откровенными танцами.