С кудряшками и вся в белом: Пугачева "завалила" Instagram своими фото

На фото, где Алла Пугачева вся в белом, ее сравнили со Снежной королевой и Снегурочкой.

Известная певица Алла Пугачева восхитила сеть новыми снимками в соцсети.

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Ряд фото артистка опубликовала в своем Instagram, чем порадовала поклонников.

На первом фото Пугачева появилась в романтическом образе – с привычными кудряшками, черном платье под пояс с белым воротником. Под ним Примадонна написала: «Наша любимая Мариночка (Юдашкина – Ред.), с днем рождения!».

На втором снимке певица позирует в том же образе рядом с российским художником-модельером Валентином Юдашкиным: «Валюшка, ты наше солнце! Как же хорошо на душе, когда ты рядом».

Но самый эффектный кадр – третий: на нем Алла Пугачева предстала в белом образе – шапке и шубе на фоне зимнего пейзажа. «Новый год не за горами, будем елку наряжать?», - подписала снимок певица.

Ранее российский продюсер Андрей Разин опубликовал раритетную фотографию Аллы Пугачевой с ее первым мужем.