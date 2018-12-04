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С кудряшками и вся в белом: Пугачева "завалила" Instagram своими фото

08:51, 04 декабря 2018
Общество
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Пугачева показала фото в непривычном образе - она вся в белом / фото instagram.com/alla_orfey

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Ряд фото артистка опубликовала в своем Instagram, чем порадовала поклонников.

На первом фото Пугачева появилась в романтическом образе – с привычными кудряшками, черном платье под пояс с белым воротником. Под ним Примадонна написала: «Наша любимая Мариночка (Юдашкина – Ред.), с днем рождения!».

фото instagram.com/alla_orfey

На втором снимке певица позирует в том же образе рядом с российским художником-модельером Валентином Юдашкиным: «Валюшка, ты наше солнце! Как же хорошо на душе, когда ты рядом».

фото instagram.com/alla_orfey

Но самый эффектный кадр – третий: на нем Алла Пугачева предстала в белом образе – шапке и шубе на фоне зимнего пейзажа. «Новый год не за горами, будем елку наряжать?», - подписала снимок певица.

фото instagram.com/alla_orfey

Ранее российский продюсер Андрей Разин опубликовал раритетную фотографию Аллы Пугачевой с ее первым мужем.

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Теги: #фото#Алла Пугачева