Скандального экс-руководителя ДФС Продана отпустили на поруки

При этом Продану запретили менять место жительства и обязали носить электронный браслет.

Соломенский районный суд Киева избрал бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки.

При этом Продану запретили менять место жительства и обязали носить электронный браслет, сообщает Радио Свобода.

Такое постановление в ночь на 4 декабря объявила судья Ирина Усатова, выйдя из совещательной комнаты. Она зашла в нее около 23.00 3 декабря.

Поручителями бывшего чиновника согласились выступить 9 народных депутатов, семеро из которых пришли в зал заседаний.

Ранее представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры предложили суду взять Мирослава Продана под стражу на 60 суток, а альтернативой этому избрать залог в размере 89 миллионов гривень.

Именно на такую сумму приобрел имущество бывший руководитель Государственной фискальной службы, привел в суде свои расчеты прокурор САП Сергей Козачина. По его словам, Продан покупал недвижимость и другие активы в Украине и Турции, в частности, на подставных лиц. Официальные доходы его семьи за этот период и задекларированы сбережения – около 7 миллионов гривень, но расходы превысили эти суммы более чем в десять раз.

Более того, по мнению прокуроров, Продан намеренно отправился за границу, где лег на обследование в немецкую клинику, чтобы избежать вызовов на допросы.

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Со своей стороны, Продан доказывал, что вернулся из ЕС в Украину 26 ноября, потому что не намерен скрываться от суда и следствия. По его словам, он не хочет оставлять беременную жену и маленького ребенка и готов отстаивать свою невиновность в суде.

В то же время адвокаты Продана обвинили прокуроров в незаконном получении доказательств, в нарушении требований закона во время вызова на допрос и в путанице, которую адвокаты увидели в собранных САП доказательствах.

По словам адвоката Ларисы Криворучко, прокурор Козачина пытался вручить вызов на допрос через СМС, интернет-мессенджеры, по месту прежней работы, а также родственникам их подзащитного, а также лично Продану, но менее чем за три дня до допроса – что, по мнению, адвокатов, противоречит закону.

Во время изучения доказательств и прений защита и обвинение Продана прибегали к спорам и личным упрекам.

16 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. Как утверждали в антикоррупционном органе, Продан не явился на вызовы для проведения следственных и процессуальных действий, а также не предоставил подтверждения, что действительно находится за границей по уважительным причинам.

Продана подозревают в том, что за время исполнения обязанностей председателя ДФС он завладел суммой в 89 миллионов гривень и купил на них две квартиры, два дома в Турции и три автомобиля.