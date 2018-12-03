Даша Астафьева удивила Париж откровенными кадрами (фото)
15:10, 03 декабря 2018Общество
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Фолловеры остались в восторге от нежных образов и женственности Даши и начали засыпать ее комплиментами.
"Время воспоминаний", - лаконично подписала серию снимков Астафьева / Фото УНИАН
Даша Астафьева часто делится с фанатами в Instagram фото из жизни и различных фотосессий.
Недавно знаменитость похвасталась откровенными кадрами из Парижа. Так, на первом фото артистка даже разделась перед множеством туристов и культовой Эйфелевой башней.
"Время воспоминаний", - лаконично подписала серию снимков Астафьева. За 21 час они собрали более 9 тыс. лайков. Фолловеры остались в восторге от нежных образов и женственности Даши и начали засыпать ее комплиментами.
Как сообщал УНИАН, ранее Даша Астафьева в чулках и боди порадовала поклонников в новом горячем клипе.
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