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Даша Астафьева удивила Париж откровенными кадрами (фото)

15:10, 03 декабря 2018
Общество
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"Время воспоминаний", - лаконично подписала серию снимков Астафьева / Фото УНИАН

Недавно знаменитость похвасталась откровенными кадрами из Парижа. Так, на первом фото артистка даже разделась перед множеством туристов и культовой Эйфелевой башней.

"Время воспоминаний", - лаконично подписала серию снимков Астафьева. За 21 час они собрали более 9 тыс. лайков. Фолловеры остались в восторге от нежных образов и женственности Даши и начали засыпать ее комплиментами.

Как сообщал УНИАН, ранее Даша Астафьева в чулках и боди порадовала поклонников в новом горячем клипе.

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Теги: #Даша Астафьева