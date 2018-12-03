Скандальная украинская певица открыла собственный бизнес в РФ (фото)

Исполнительница оставила в Instagram обращение к поклонникам, пригласив их на сразу две презентации с автограф-сессией.

Светлана Лобода стала активно продвигать в России собственную линию косметики, пообещав поклонникам за приобретение автограф и совместное фото.

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Совместно с российским косметическим брендом BeautyDrugs она выпустила палетку теней “Почувствуй себя SuperSTAR”, которая эксклюзивно представлена в одной из сетей бьюти-магазинов РФ, сообщает wworld.

Исполнительница оставила в Instagram обращение к поклонникам, пригласив их на сразу две презентации с автограф-сессией: 30 ноября в универмага “Bolshoy” в Екатеринбурге и 2 декабря в московском торговом центре “Афимолл Сити”. Певица пообещала, что ее автограф получат только те, кто раскошелиться на недешевую именную косметику.

Стоит отметить, что аукционная цена палетки на официальном сайте бутика составляет 2261 руб. (около 960 гривень), а полная стоимость без скидки — 2660 руб. (1330 гривень). В набор входят тени четырех оттенков и накладные ресницы.

Как сообщал УНИАН, в мае Светлана Лобода родила вторую дочку, которую назвала Тильдой. Однако кто отец ребенка, до сих пор точно не известно. Ходят слухи, что певицу связывают романтические отношения с лидером группы Rammstein Тіллем Ліндеманном.