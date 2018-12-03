цей матеріал доступний українською

Оккупанты с утра закрыли аэропорт "Симферополь": названы две версии

11:27, 03 декабря 2018
Общество
786 0
Аэропорт закрыт / фото new.sipaero.ru

Читайте такжеОккупанты заговорили об авиасообщении между Крымом и Сирией

С утра там все рейсы разворачивают и перенаправляют - в Анапу и соседние города. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

"А теперь две версии. Первая, официальная: ночью ремонтировали взлетку, закончить работы не успели, это меры безопасности. Вторая, возможная: ввели антитеррористические меры", - говорится в сообщении. 

Ранее в сертификате Книги рекордов Гиннеса, который получил гражданин Беларуси в аннексированном Россией Севастополе, город Севастополь указан как территория РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #аэропорт#Симферополь