Оккупанты с утра закрыли аэропорт "Симферополь": названы две версии

С утра все рейсы перенаправляют в другие города.

Аэропорт оккупированного Симферополя закрыли и на вылет, и на прилет.

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С утра там все рейсы разворачивают и перенаправляют - в Анапу и соседние города. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

"А теперь две версии. Первая, официальная: ночью ремонтировали взлетку, закончить работы не успели, это меры безопасности. Вторая, возможная: ввели антитеррористические меры", - говорится в сообщении.

Ранее в сертификате Книги рекордов Гиннеса, который получил гражданин Беларуси в аннексированном Россией Севастополе, город Севастополь указан как территория РФ.