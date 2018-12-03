Ани Лорак анонсировала свое шоу на росТВ во время военного положения на родине (видео)
09:37, 03 декабря 2018Общество
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Ани Лорак активно гастролирует по РФ, а также принимает участие в российских шоу.
Вы готовы? 08.12.2018 #ШОУДИВА на Первом! @1tv
Опальная украинская певица Ани Лорак анонсировала свое шоу "Дива" на российском пропагандистском канале - "Первом".
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Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. "Вы готовы? 8 декабря 2018-го шоу "Дива" на "Первом", - говорится в сообщении Лорак.
Ранее украинская певица Ани Лорак представила клип на песню об измене - "Сон". В клипе артистка появляется в разных образах - от нежного до дерзкого в латексном наряде. В ее новой композиции есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". Слушатели уже уловили в ней подтекст.
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