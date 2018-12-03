KAZKA прокомментировала информацию об участии в российском шоу

KAZKA опровергла появившуюся в сети информацию о том, что якобы выступит в Германии на российском шоу "Песня года".

Украинская группа KAZKA, авторы хита "Плакала", не будет принимать участия в российском шоу "Песня года" в Германии в марте 2019-го.

Об этом на своей странице в Facebook написал продюсер группы Андрей Уренев. "Группа не принимает участия в этом концерте", - сообщил он.

Позже заявление появилось и на официальной странице группы. "Друзья! Любая информация относительно будущих выступлений KAZKA, которая не подтверждена представителями группы или которая не содержится на официальном сайте, является ничем иным, как фейком. Будьте внимательны и потребляйте качественный контент", - отметили в коллективе.

Ранее "Обозреватель" сообщил, что организаторы российского фестиваля "Песня года", который должен состояться в Германии 2 марта 2019 года, заявили об участии в нем украинской группы KAZKA.

В первоначальной версии афиши, кроме KAZKA, были указаны российские артисты Николай Басков, Лолита Милявская, группа "Дискотека Авария", украинская певица Таисия Повалий, Верка Сердючка и другие.

Сейчас в списке участников фестиваля группы KAZKA нет.