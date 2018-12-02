Рога, пайетки и красные волосы: какими образами запомнилась премия "M1 Music Awards" (фоторепортаж)

На красной дорожке появились группа "Время и стекло", Mozgi, The Hardkiss, Melovin, "Антитіла", Kazka, NK, Maruv и многие другие.

В субботу, 1 декабря в Киевском Дворце спорта прошла церемония награждения главной музыкальной премии Украины "M1 Music Awards 2018", которую посетили топовые артисты украинской музыкальной сцены.

Мероприятие началось с красной дорожки, где звезды могли блеснуть своими яркими и оригинальными вечерними нарядами. На дорожке появились группа "А.Р.М.И.Я", телеведущий Александр Педан, солистка группы "Пара Нормальных" Анна Добрыднева, продюсер Ирина Горовая, группа "Время и стекло", Mozgi, The Hardkiss, Melovin, "Антитіла", Kazka, NK, Maruv и многие другие. Самые интересные образы красной дорожки и не только смотрите в фоторепортаже УНИАН.

Напомним, ранее УНИАН подготовил для вас подборку самых громких концертов декабря в Киеве.