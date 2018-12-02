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Без белья и с накладками в зубах: Настя Каменских шокировала сеть новым образом

07:04, 02 декабря 2018
Общество
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Настя Каменских испугала фанатов новым образом / фото instagram.com/kamenskux/

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Настя Каменских была признана лучшей певицей года. На церемонии награждения певица появилась в необычном наряде с черным низом и золотистым верхом из цепей без белья, который частично "засветил" ее грудь. Кроме того, Каменских воспользовалась грилзами - необычные накладки на зубы. 

Пользователи сети были удивлены увиденным. Некоторые не оценили наряд певицы и даже посмеялись над ним.

"Снимите эту юбку. Это просто гардина какая-то",  "Это шурупы в зубах?", "Каменских уже не та", "Настя красивая, но фотка ужас", - пишут в сети. Тем не менее, многие заявили, что Каменских все равно выглядит прекрасно.

Ранее Настя Каменских показала лицо без макияжа.

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Теги: #Настя Каменских