Без белья и с накладками в зубах: Настя Каменских шокировала сеть новым образом
Украинская певица Настя Каменских удивила фанатов образом для "M1 Music Awards 2018".
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Настя Каменских была признана лучшей певицей года. На церемонии награждения певица появилась в необычном наряде с черным низом и золотистым верхом из цепей без белья, который частично "засветил" ее грудь. Кроме того, Каменских воспользовалась грилзами - необычные накладки на зубы.
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Пользователи сети были удивлены увиденным. Некоторые не оценили наряд певицы и даже посмеялись над ним.
"Снимите эту юбку. Это просто гардина какая-то", "Это шурупы в зубах?", "Каменских уже не та", "Настя красивая, но фотка ужас", - пишут в сети. Тем не менее, многие заявили, что Каменских все равно выглядит прекрасно.
Ранее Настя Каменских показала лицо без макияжа.