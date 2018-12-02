Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения в Украине - СМИ

Певица решила "не накалять обстановку". Она также отменила все запланированные ранее выступления на новогодних корпоративах.

Певица София Ротару позвонила организаторам российской музыкальной премии "Песня года" и заявила, что отказывается принимать участие в мероприятии из-за принятия в Украине военного положения.

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на собственные источники, звонок от знаменитой исполнительницы поступил в день, когда президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения из-за захвата Россией украинских кораблей в Керченском проливе.

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В издании отмечают, что Ротару объяснила свое решение намерением "не накалять обстановку и не провоцировать".

Певица также отменила все запланированные ранее выступления на новогодних корпоративах.

Как известно, 71-летняя Ротару является гражданкой Украины. Она принимала участие за свою музыкальную карьеру в 43 выпусках "Песни года". Концерты она не отменяла даже в 2014 году.

Ранее сообщалось, что София Ротару вернулась в Украину после госпитализации в РФ.