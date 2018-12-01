В день борьбы со СПИДом Элтон Джон написал письмо украинцам

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Британский музыкант Элтон Джон накануне 30-го Всемирного дня борьбы со СПИДом написал письмо украинцам, в котором призвал каждого узнать о своем "статусе" и оказывать поддержку ВИЧ-позитивным людям.

Письмо певца опубликовали на странице Фонда Елены Пинчук, партнера СПИД-Фонда Элтона Джона:

"Дорогие украинцы!

В то время, как я пишу это письмо, 37 миллионов людей во всем мире живут с ВИЧ. Только в прошлом году 1,8 миллиона человек заразились ВИЧ и 940 тысяч человек умерли от СПИДа.

Читайте такжеВ Украине около 244 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан - Супрун

Это не должно происходить. Современные лекарства не только позволяют тем, кто живет с ВИЧ, иметь полноценную жизнь, но и делают невозможным передачу вируса другим.

Проблема заключается в том, что слишком много людей все еще не осознают, что они подвергаются риску, боятся стигмы или лишены возможности пройти тест на ВИЧ.

Именно поэтому мы повышаем осведомленность в городах по всему миру, чтобы бороться со стыдом, связанным с ВИЧ; способствовать безопасному, доступному тестированию; а также помогать людям с ВИЧ получить необходимое лечение.

"Знай свой статус" - тема 30-го Всемирного дня борьбы со СПИДом. Почему? Потому что все должны понимать риски ВИЧ, и все, кто нуждается, должны иметь шанс на достойную помощь и поддержку. Это возможно только тогда, когда мы знаем свой статус.

Я люблю Украину и знаю украинцев, как достойных и добрых людей. Я верю, что Киев и остальные города Украины могут сделать тестирование на ВИЧ нормальным явлением и разрушить стигму, все еще окружающую вирус. Я верю, что мы можем охватить всех людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и тех, кто находится в зоне риска.

Давайте предоставим им помощь, в которой они нуждаются, и убедимся, что никто не остался позади, где бы они ни жили и кто бы они ни были. Zupinimo Snid Razom!!!

С большой любовью и благодарностью, Элтон"

Напомним, Элтон Джон занимается борьбой с ВИЧ/СПИДом уже около 30 лет. В 1992 году музыкант основал организацию Elton John AIDS Foundation, которая должна финансировать программы по борьбе со СПИДом. Тогда же он объявил, что все деньги, заработанные от продажи синглов, он будет направлять Великобританию и США на исследования, связанные с заболеванием.

В мае Элтон Джон приезжал в Украину для участия в благотворительной акции по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом в рамках фестиваля Кураж Базар, который прошел 28 мая в Киеве. В 2012 году в Киеве на Майдане Независимости состоялся благотворительный концерт Элтона Джона и группы Queen. Концерт собрал более 1 млн грн для борьбы с заболеванием.