"Вы что, себе ребра удалили?": Ани Лорак удивила сеть новым фото

Ани Лорак снова заподозрили в операциях, в этот раз - по удалению ребер.

Опальная украинская певица Ани Лорак удивила поклонников фото с известным диджеем. Поклонники артистки сразу же обратили внимание на ее талию.

Звезда, сбежавшая в Россию, побывала на шоу "Вечерний Ургант" и поделилась фото с диджеем Дэвидом Гетта в Instagram.

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В кадре Ани Лорак появилась в бархатном топе с обнаженными плечами и глубоким декольте, а также кожаными штанами с высокой талией.

"Бомбическая", "Красотка", "Что с лицом произошло?", "Какая вы худенькая", "Такая тоненькая", "Какая фигура!", "Классная талия", "Вы что, себе ребра удалили? Талия выглядит неестественно", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября опальная украинская певица Ани Лорак представила клип на песню об измене - "Сон".