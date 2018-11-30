"Почему ноги постоянно скрещены?": новое фото Ани Лорак раскритиковали в сети

На фото Ани Лорак позирует в маске для сна, на которой вышито слово "Сон" - видимо, отсылка к ее новой песне.

Украинская певица Ани Лорак, гастролирующая в России, показала новое фото и нарвалась на критику.

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Фото она показала в Instagram. На фото Ани Лорак позирует в маске для сна, на которой вышито слово "Сон" - видимо, отсылка к ее новой песне.

Многим фото Лорак понравилось, однако некоторые фанато недоумевают, почему в последнее время певица постоянно выкладывает фото со скрещенными ногами.

"У Лорак когда-нибудь бывают ноги не скрещенными? Как-будто постоянно хочет в туалет", "Макияж старит, я думала вы моложе", "Клип классный, а вы красавица", "Сон - шедевр, весь день на репите", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак заподозрили в романе с российским певцом.