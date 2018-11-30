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"Скучно и дешево, это провал": Ани Лорак снова нарвалась на критику

11:31, 30 ноября 2018
Общество
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Ани Лорак нарвалась на критику / фото instagram.com/anilorak

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Ани Лорак выложила в Instagram фото со съемок и поинтересовалась мнением поклонников о новой работе. Фанатам понравилась песня, но клип они сочли банальным.

"Песня шикарная, а клип фуфло", "Скучно и дешево", "Это провал", "Очень бюджетный клип, ни о чем", "Вышло пресно, скучно и дешево", "клип под песню вообще не подходит", "Клип разочаровал", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак заподозрили в романе с российским певцом.

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Теги: #Ани Лорак#певица Ани Лорак