"Скучно и дешево, это провал": Ани Лорак снова нарвалась на критику

В сети раскритиковали новую работу Ани Лорак - клип на песню "Сон". Фанатам понравилась песня, но клип они сочли банальным.

Украинскую певицу Ани Лорак, гастролирующую в России, раскритиковали за новый клип на песню "Сон".

Читайте такжеНастя Каменских показала лицо без макияжа

Ани Лорак выложила в Instagram фото со съемок и поинтересовалась мнением поклонников о новой работе. Фанатам понравилась песня, но клип они сочли банальным.

"Песня шикарная, а клип фуфло", "Скучно и дешево", "Это провал", "Очень бюджетный клип, ни о чем", "Вышло пресно, скучно и дешево", "клип под песню вообще не подходит", "Клип разочаровал", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак заподозрили в романе с российским певцом.