"Скучно и дешево, это провал": Ани Лорак снова нарвалась на критику
11:31, 30 ноября 2018Общество
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В сети раскритиковали новую работу Ани Лорак - клип на песню "Сон". Фанатам понравилась песня, но клип они сочли банальным.
Ани Лорак нарвалась на критику / фото instagram.com/anilorak
Украинскую певицу Ани Лорак, гастролирующую в России, раскритиковали за новый клип на песню "Сон".
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Ани Лорак выложила в Instagram фото со съемок и поинтересовалась мнением поклонников о новой работе. Фанатам понравилась песня, но клип они сочли банальным.
"Песня шикарная, а клип фуфло", "Скучно и дешево", "Это провал", "Очень бюджетный клип, ни о чем", "Вышло пресно, скучно и дешево", "клип под песню вообще не подходит", "Клип разочаровал", - пишут в сети.
Ранее Ани Лорак заподозрили в романе с российским певцом.
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