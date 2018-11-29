В центре Запорожья подняли флаг ВМС в поддержку захваченных в плен моряков (видео)

Запорожцы говорят: впервые флаг ВМС в городе поднимали в 2014 году во время первых дней оккупации Крыма.

Чтобы поддержать захваченных в плен украинских моряков, в центре Запорожья подняли флаг ВМС.

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Как говорится в сюжете ТСН, сделать это призвали ветераны АТО. Их предложение мгновенно разошлось по соцсетям и, несмотря на мороз и рабочий день, на площадь перед облгосадминистрацией вышли около тысячи горожан.

Запорожцы говорят: впервые флаг ВМС в городе поднимали в 2014 году во время первых дней оккупации Крыма. Теперь люди снова хотят поддержать моряков и показать, что Запорожье – вместе с экипажами захваченных лодок.