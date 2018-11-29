"Не приедет сегодня ночью": дочь Пугачевой и Галкина случайно выдала семейный секрет (видео)

Лиза и Гарри - дети Пугачевой и Галкина - зачитали рэп.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза сочинили и исполнили рэп.

Забавное видео на своей станице в Instagram опубликовал их знаменитый отец-юморист Галкин.

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Гарри посвятил свой рэп истории о мотоцикле, а Лиза – роликам и маме, которая по телефону сказала, что "сегодня не приедет домой". Так, дети выдали все семейные секреты.

"Сегодня я вышла на улицу, и кто-то мне звонил. Я ответила ему, а это оказалась мама. Она сказала, что она не приедет сегодня ночью и не зайдет ко мне в комнату поиграть" - зачитала рэп пятилетняя Лиза.

Как сообщал УНИАН, в октябре в российской прессе появились слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По информации росСМИ, причиной возможного расставания пары якобы является роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской.

14 ноября Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой, намекнув на недостоверность информации росСМИ о его романе с ведущей Юлией Барановской.

Напомним, Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013 года на свет появились их дети Гарри и Лиза, двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.