Ани Лорак выпустила клип на песню об измене (видео)

В кадре нового клипа Ани Лорак постоянно появляются птицы в клетке.

Опальная украинская певица Ани Лорак представила клип на песню об измене - "Сон".

Читайте такжеСтало известно, зачем Лорак приехала в Киев

"Сон служит проводником к нашей интуиции и помогает вступить с ней в диалог... Поговорим? Премьера клипа", - написала она в Instagram и опубликовала свежую видеоработу.

В клипе Лорак появляется в разных образах - от нежного до дерзкого в латексном наряде.

Напомним, ранее Лорак презентовала песню "Сон". В ее новой композиции есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". Слушатели уже уловили в ней подтекст.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.