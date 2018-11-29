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Ани Лорак выпустила клип на песню об измене (видео)

10:57, 29 ноября 2018
Общество
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Опальная украинская певица Ани Лорак представила клип на песню об измене - "Сон".

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"Сон служит проводником к нашей интуиции и помогает вступить с ней в диалог... Поговорим? Премьера клипа", - написала она в Instagram и опубликовала свежую видеоработу.

В клипе Лорак появляется в разных образах - от нежного до дерзкого в латексном наряде. 

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Напомним, ранее Лорак презентовала песню "Сон". В ее новой композиции есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". Слушатели уже уловили в ней подтекст.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.

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Теги: #клип#Ани Лорак