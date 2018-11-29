В сеть "слили" раритетное фото Пугачевой с ее "единственной любовью"

Названо имя единственного мужчины, которого любила Алла Пугачева. Это не Максим Галкин.

Российский продюсер Андрей Разин опубликовал раритетную фотографию Аллы Пугачевой с ее первым мужем.

По словам директора группы "Ласковый май", именно Миколас Орбакас был для Примадонны единственной любовью.

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"Редкое фото Аллы Пугачевой и ее первого супруга Миколаса Орбакаса. Я поистине знаю правду. Это был единственный мужчина, которого она любила как женщина по-настоящему, от которого она родила самого любимого своего ребенка — дочь Кристину", - написал продюсер на своей странице в Instagram.

Как сообщал УНИАН, в октябре в российской прессе появились слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По информации росСМИ, причиной возможного расставания пары якобы является роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской.

14 ноября Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой, намекнув на недостоверность информации росСМИ о его романе с ведущей Юлией Барановской.

Напомним, Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013 года на свет появились их дети Гарри и Лиза, двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.