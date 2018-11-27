Оккупанты арестовали первых захваченных близ Керченского пролива украинских моряков

Двух украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива, арестовали на два месяца.

В Симферополе суд оккупантов арестовал двух захваченных в районе Керченского пролива украинских моряков.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк. "Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца до 25 января 2019 года члена экипажа буксира "Яны Капу" Виктора Варемеза", - говорится в его сообщении.

Очевидно, добавил журналист, такая же мера пресечения будет избрана и для остальных украинских моряков.

Также на два месяца суд оккупантов арестовал украинского моряка Сергея Цибизова.

Украинским военнослужащим вменяют ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

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В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

По разным данным, всего в плен были захвачены 23 или 24 украинских военнослужащих.

Завтра, 28 ноября, так называемый "суд" в оккупированном Крыму изберет меру пресечения взятому в плен командиру украинского буксира "Яны Капу" Олегу Мельничуку.