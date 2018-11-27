Пугачева появилась в эффектном мини (видео)
11:52, 27 ноября 2018Общество
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Видео с Аллой Пугачевой появилось в ее фан-группе.
Пугачева поразила внешним видом / фото instagram.com/maxgalkinru
Супруга российского композитора Игоря Крутого Ольга отметила свой день рождения в Москве.
Главным гостем на празднике стали супруги Алла Пугачева и Максим Галкин. В фан-группе Примадонны российской эстрады появилось соответствующее видео.
На опубликованном ролике Пугачева появилась в черном мини, на записи можно увидеть стройные ножки певицы.
Ранее в сети появилось фото артистки Аллы Пугачевой, на котором она позирует в непривычном образе - с собранными в высокий хвост волосами, в очках, рябой блузе и бусах. Рядом с Примадонной российской эстрады стоит певица Жасмин.
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