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Пугачева появилась в эффектном мини (видео)

11:52, 27 ноября 2018
Общество
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Пугачева поразила внешним видом / фото instagram.com/maxgalkinru

Главным гостем на празднике стали супруги Алла Пугачева и Максим Галкин. В фан-группе Примадонны российской эстрады появилось соответствующее видео.

На опубликованном ролике Пугачева появилась в черном мини, на записи можно увидеть стройные ножки певицы.

Ранее в сети появилось фото артистки Аллы Пугачевой, на котором она позирует в непривычном образе - с собранными в высокий хвост волосами, в очках, рябой блузе и бусах. Рядом с Примадонной российской эстрады стоит певица Жасмин.

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Теги: #фото#Пугачева#Алла Пугачева