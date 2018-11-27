Пугачева появилась в эффектном мини (видео)

Видео с Аллой Пугачевой появилось в ее фан-группе.

Супруга российского композитора Игоря Крутого Ольга отметила свой день рождения в Москве.

Главным гостем на празднике стали супруги Алла Пугачева и Максим Галкин. В фан-группе Примадонны российской эстрады появилось соответствующее видео.

На опубликованном ролике Пугачева появилась в черном мини, на записи можно увидеть стройные ножки певицы.

Ранее в сети появилось фото артистки Аллы Пугачевой, на котором она позирует в непривычном образе - с собранными в высокий хвост волосами, в очках, рябой блузе и бусах. Рядом с Примадонной российской эстрады стоит певица Жасмин.