Журналисты пообщалась с родными захваченных в Азовском море украинских моряков (видео)

Всего их 23, младшему - всего 18.

Журналисты пообщалась с родными раненых в Азовском море украинских моряков.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Всего их 23, младшему - всего 18. Что на этот момент известно о захваченных накануне россиянами в плен украинских моряков - журналисты собирали информацию.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны и заблокированы. По катеру "Бердянск" был осуществлен огонь на поражение из 30-миллиметровой пушки российского сторожевого корабля. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.