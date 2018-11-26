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"Танцы со звездами": стало известно, кто победил в шоу (видео)

09:58, 26 ноября 2018
Общество
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Победителями шоу &quot;Танцы со звездами&quot; стал Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева / Скриншот

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За победу в проекте "Танцы со звездами" на паркете боролись три пары - Иракли Макацария и Яна Заяц, Леся Никитюк и Максим Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

В финале шоу победителем стала та пара, которая набрала наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей и зрительского голосования. Им стал Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Второе место заняли Леся Никитюк и Макс Ежов, третье - Иракли Макацария и Яна Заец.

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Теги: #танцы со звездами