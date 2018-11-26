"Танцы со звездами": стало известно, кто победил в шоу (видео)
09:58, 26 ноября 2018Общество
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Победителем шоу ''Танцы со звездами" на канале "1+1" стала пара Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.
Победителями шоу "Танцы со звездами" стал Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева / Скриншот
В воскресенье, 25 ноября, прошел суперфинал украинского шоу "Танцы со звездами", в ходе которого был назван победитель.
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За победу в проекте "Танцы со звездами" на паркете боролись три пары - Иракли Макацария и Яна Заяц, Леся Никитюк и Максим Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.
В финале шоу победителем стала та пара, которая набрала наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей и зрительского голосования. Им стал Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.
Второе место заняли Леся Никитюк и Макс Ежов, третье - Иракли Макацария и Яна Заец.
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